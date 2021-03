Novo cronograma do concurso da PRF é divulgado

O novo cronograma do concurso público para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi divulgado na noite desta segunda-feira (22). Na publicação, o órgão e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) confirmam a realização das provas em 9 de maio.

O adiamento do exame já tinha sido antecipado para a data em razão das restrições adotadas contra a Covid-19 por estados e municípios. Além disso, a divulgação dos locais de prova, prevista para 30 de abril, foi confirmada.

Veja principais datas

Divulgação de locais e horário de provas: 30 de abril;

Realização de provas objetiva e discursiva: 9 de maio;

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar da prova discursiva: 11 de maio;

Interposição de recursos contra gabarito e padrão preliminares: das 10h do dia 12 de maio às 18h do dia 13 de maio;

Divulgação de edital de resultado final na prova objetiv,e resultado provisório na prova discursiva e padrão definitivo dessa: 31 de maio e 1º de junho;

Período para envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP): 15 a 21 de junho;

Período para entrega da documentação para o desempate de notas: 26 e 27 de agosto;

Matrícula - primeira convocação: 15 e 16 de setembro;

Matrícula - segunda convocação: 21 e 22 de setembro.

A PRF e o Cebraspe alertam que, se houver conveniência, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração. Caso isso ocorra, as entidades comunicarão a medida por meio de edital.

Detalhes sobre o concurso

O certame, com 1,5 mil vagas, registrou mais de 303 mil inscritos — um aumento de 134,60% se comparado à quantidade da última seleção para a instituição, realizada em 2018. Com jornada de 40 horas semanais, os salários chegam a quase R$ 10,3 mil, incluindo auxílio-alimentação.

Os candidatos podem ser de ambos os sexos, mas devem ter nível superior em qualquer área e possuir carteira nacional de habilitação tipo B ou superior para concorrer às oportunidades. A seleção prevê, também, idade mínima para participação: inscritos devem ter entre 18 e 65 anos.

Veja o novo cronograma aqui.