Inscrições para concurso da Semace encerram nesta segunda (19)

O próximo concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) do Ceará terá o encerramento das inscrições na próxima segunda-feira (19). Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional (Idecan), organizadora do certame.

Ao todo, são ofertadas 17 vagas imediatas e 170 vagas para cadastro reserva para os cargos de fiscal ambiental e gestor ambiental. As oportunidades oferecem remuneração de R$ 3.931,17.

A taxa de inscrição é de R$ 150.

Confira o edital completo.

As provas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Crato e serão aplicadas em dois modelos, objetivas e discursivas, além da prova de títulos.

As provas objetivas terão 40 questões, com 20 questões de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos relativos à formação exigida para o cargo.

As provas discursivas terão duas questões.

Trabalho

Os cargos terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e os aprovados terão direito a, além do salário, remuneração é acrescida da Gratificação do Desempenho Ambiental (GDAM).