O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou, até a próxima segunda-feira (7), as inscrições para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND).

As inscrições acontecem exclusivamente pelo site do Inep. Os selecionados irão atuar nos dois dias de provas do Enem, em 9 e 16 de novembro - e no dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em algumas localidades do Amazonas - e na aplicação da PND, marcada para o dia 26 de outubro.

>>> Confira o edital completo

Quem pode se inscrever?

Segundo o edital, podem se inscrever os servidores públicos federais e docentes efetivos das redes públicas estaduais e municipais com ensino médio completo. É preciso também ter acesso a um smartphone ou tablet com internet, e não ter parentes até o terceiro grau inscritos nos exames.

O que faz um certificador?

Os certificadores serão responsáveis por verificar a entrega, integridade e segurança dos materiais de prova, além de reportar informações através do sistema RNC.

Também cabe aos certificadores monitorar as salas de prova, identificar os participantes, realizar a contagem do número de ausentes e a substituição dos cartões dos exames.

Detalhes da seleção

Antes das provas, os candidatos irão passar por um curso de capacitação online obrigatório. É necessário possuir o mínimo de 70% de rendimento para continuar no processo.

Conforme o edital, os participantes devem checar se os dias de aplicação dos exames não coincidem com a carga-horária de trabalho. A RNC não compensará eventuais faltas aos órgãos empregadores.

Qual a remuneração?

Docentes e servidores públicos federais receberão R$ 42,50 por hora trabalhada, totalizando R$ 510 por dia na demanda regular. Caso haja necessidade de realizar uma demanda excepcional além do horário previsto, a remuneração será de R$ 72 por hora, totalizando R$ 864 por dia.

Os pagamentos serão realizados após a aplicação do Enem e da PND, condicionado à apresentação do Relatório de Certificação e à finalização da demanda no sistema.

O Inep não cobre despesas como transporte, alimentação ou hospedagem, sendo essas despesas de responsabilidade do certificador.

Confira o cronograma