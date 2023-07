Governo do Estado seleciona secretário executivo e coordenadores; salário chega a quase R$ 14 mil

O governo do Estado está com inscrições abertas para a seleção de um secretário executivo e dois coordenadores para a Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Liderança da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE). A remuneração pode chegar a R$ 13.924,96.

Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 12 de julho, pelo site do Programa Gestão de Líderes Públicos do Ceará, responsável pelo processo seletivo.

Podem se inscrever profissionais formados nas mais diversas áreas de atuação, desde que atendam aos requisitos, qualificações e experiências desejáveis previstas no regulamento da seleção.

>> Veja regulamento completo

Segundo destaca o governo do Estado, o processo de inscrição só será efetuado com o envio dos documentos comprobatórios, via sistema.

Vagas e remuneração

São ofertadas três vagas para cargos em comissão, sendo 1 para Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Lideranças; 1 para Coordenador da Coordenadoria de Atração e Seleção de Lideranças; e 1 para Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento de Lideranças.

Segundo o regulamento da seleção, a remuneração mensal do cargo de Secretário Executivo é no valor de R$ 13.924,96. Já para o cargo de Coordenador, o salário é composto de duas parcelas fixas, somando o valor de R$ 4.302,93.

Ainda conforme o documento, o processo seletivo é aberto a profissionais com ou sem vínculo com a Administração Pública, mas com experiência em área correlata à de atuação pretendida.

A expectativa é que todas as etapas do processo seletivo sejam concluídas no mês de agosto.