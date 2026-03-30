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Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Legenda: Há vagas para a Capital e Interior do Estado.
Foto: Shutterstock/Donjoy.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (30). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja as vagas a seguir:

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A Prefeitura de Guaiuba está com inscrições abertas de concurso público com 26 vagas imediatas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar. Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.

A inscrição deve ser realizada por site da Fundação Cetrede até o dia 6 de abril.

>> Veja edital completo

Seleção Seduc

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) abriu processo seletivo para a contratação de professores por tempo determinado.

As inscrições vão até o próximo dia 6 de abril, no site do Instituto Avalia, responsável pelo certame, e custam R$ 65.

Os aprovados formarão um banco de docentes e as contratações serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Seduc, em um prazo de até dois anos.

São oferecidas oportunidades para professores do Ensino Médio ou dos anos finais do Ensino Fundamental das seguintes disciplinas:

  • Arte-Educação;
  • Biologia;
  • Educação física;
  • Filosofia;
  • Física;
  • Geografia;
  • História;
  • Língua Estrangeira - Espanhol;
  • Língua Estrangeira - Inglês;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática;
  • Química;
  • Sociologia.

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 5.229,66, acrescidos de R$ 500 referentes à Parcela Variável de Redistribuição.

>> Veja o edital

Prefeitura de Morada Nova

A Prefeitura de Morada Nova, no interior do Ceará, abriu inscrições de concurso público com 66 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para os cargos de Agente de Trânsito e Guarda Municipal, ambos de ensino médio.

O salário ofertado é de R$ 1.777,76 para o cargo de Guarda Municipal e de R$ 1.968,68 para a função de Agente de Trânsito, por regime de trabalho de 40 horas semanais. 

Interessados devem se candidatar até 1º de abril, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. 

>> Veja edital

Conselho de Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo abriu as inscrições para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista, Contador e Assistente Administrativo. O salário pode chegar a R$ 9.112,18, além de benefícios. 

Para participar do concurso público do Cau/CE, pessoas interessadas devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan.

O período de inscrições vai até às 16h de 22 de abril de 2026.

Prefeitura de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 38 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde. 

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo, e residir na microárea territorial onde pretende atuar. 

A remuneração inicial é de R$ 3.242,00, para uma jornada de 40 horas semanais. 

Interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame, até o dia 13 de abril. A taxa cobrada é de R$ 100,00. 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 17 de maio. Os aprovados ainda passarão por curso de formação.

Exército (ESA)

O Exército Brasileiro divulgou edital do novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) 2027, com 1.100 vagas para ingresso nos cursos de formação de guaduação de sargentos. 

Do total de vagas, 1.015 são reservadas para a área Geral; 30 para a área de Música, e 55 para a área de Saúde. Podem se inscrever candidatos com ensino médio completo, com idades entre 17 e 26 anos. 

Os aprovados iniciarão o curso de formação em março de 2027, com término previsto para dezembro de 2028.

As inscrições começam nesta segunda-feira (30) e podem ser feitas até 4 de maio, pelo site da ESA. O candidato deverá possuir cadastro no portal gov.br para confirmar a inscrição.

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