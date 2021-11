Gabarito oficial do concurso do TJSP é divulgado nesta quarta (3)

A Fundação Vunesp divulga, nesta quarta-feira (3), gabarito oficial preliminar do concurso público oferecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). As provas do certame foram realizadas no domingo (31), com 150 mil candidatos disputando 845 vagas.

Escrevente Técnico Judiciário

De nível médio, o cargo ofertado, de Escrevente Técnico Judiciário, tem carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 4.981,71, além de benefícios para alimentação, saúde e transporte.

> Veja caderno de questões

As oportunidades do certame contemplam a Comarca da Capital e todas as Circunscrições Judiciárias das 10 Regiões Administrativas. As inscrições foram abertas em 30 de julho e encerradas em 2 de setembro, com valor de R$ 79.

Embora o edital preveja divulgação do gabarito para esta quarta, as provas práticas e o resultado final ainda não têm datas marcadas.

Veja mais detalhes sobre o certame no edital completo.