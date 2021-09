Fortaleza tem 360 de vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (13)

O Sine/IDT está com 1.320 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (13) em 15 cidades cearenses. Desse total, 360 oportunidades são para Fortaleza, sendo 52 para Pessoa com Deficiência (PCD).

Na Capital cearense, a maior oferta de vagas é para quem deseja trabalhar com vendas: são 31 oportunidades para vendedor interno e outras 14 para trabalhar como vendedor pracista.

>> Veja a lista completa de vagas

A indústria também se destaca com 26 vagas para auxiliar de produção.

Há também chances para auxiliar de cozinha (16); lavador de pratos (12); assistente de logística de transporte (10); auxiliar operacional de logística (10), entre outras.

Entre as vagas PCD em Fortaleza, a maior oferta é para operador de caixa, com 20 oportunidades.

Municípios

Além da Capital cearense, Limoeiro do Norte (217); Quixadá (195) e Pecém (114) são as cidades que concentram a maior quantidade de vagas pelo Sine/IDT neste início de semana.

Veja a distribuição nas cidades:

Aracati (34);

Crateús (62);

Fortaleza (308);

Horizonte (5);

Iguatu (7);

Itapajé (2);

Itapipoca (9);

Juazeiro do Norte (79);

Limoeiro do Norte (217);

Maracanaú (69);

Pecém (114);

Quixadá (195);

Sobral (44);

Tianguá (55).

Como se candidatar

As unidades do Sine/IDT têm atendimento presencial por agendamento, seguindo o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.

O agendamento pode ser realizado no site do órgão. Se o usuário optar pelo atendimento presencial nos Vapt Vupts, deve agendar no portal da Secretaria de Proteção Social (SPS).

