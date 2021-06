Escola em Caucaia recebe programa de aprendizagem realizado pela Junior Achievement Ceará e KPMG

Com estímulos para desenvolver habilidades para elaborar currículos e realizar entrevistas profissionais, cerca de 90 alunos do 1º ano da Escola Estadual de Educação Profissional Prof. Antonio Walmir da Silva, em Caucaia, participam do programa de aprendizagem “Conectado com o Amanhã”.

O projeto gratuito de aprendizagem prática e 100% online é realizado pela Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como foco de atuação a educação empreendedora e inovação, e pela KPMG, multinacional do setor de auditoria, impostos e consultoria.

O "Conectado com o Amanhã" oferece aos participantes perspectivas de carreiras e informações sobre competências comportamentais desejadas no mercado de trabalho.

Abrangência nacional

Além do Ceará, o Projeto Nacional KPMG 2021 está sendo aplicado também nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

O programa é ministrado por 31 profissionais da KPMG, treinados pela Junior Achievement Ceará. Realizado até o dia 18 de junho, o cronograma conta com os módulos: Mercado de Trabalho, Gestão de Carreira e Processo Seletivo.

