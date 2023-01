Escola de Gastronomia Social abre 260 vagas para cursos gratuitos em janeiro

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), anunciou a oferta 260 vagas em nove cursos nas modalidades on-line e presencial neste mês de janeiro. Toda a programação é gratuita para jovens, adultos e idosos.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas no site em dois ciclos: os interessados nos cursos do ciclo 1 devem se inscrever até esta quarta-feira (11) e, para o ciclo 2, nos dias 17 e 18 (Veja descrição abaixo).

>> Veja edital completo

Ciclo 1

Técnicas em Atendimento de Salão e Bar (presencial); Cozinha do Mar (on-line); Bolos e Tortas Decoradas (presencial) e Sanduíches e Hambúrgueres (on-line).

Inscrições: até quarta-feira (11) | Resultado: quinta-feira (12)

Aulas: 16 a 20 de janeiro (noite)

Ciclo 2

Cursos: Fichas Técnicas: Precificação (presencial); Administração de Custos em Alimentos e Bebidas (on-line); Doces e Salgados para Festa (presencial); Aproveitamento Integral dos Alimentos (presencial) e Pizzas Artesanais (presencial).

Inscrições: 17 e 18 de janeiro | Resultado: 19 de janeiro

Aulas: 23 a 27 de janeiro (noite)

Requisitos

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter:

Idade a partir de 17 anos;

Disponibilidade para participar das aulas no período da noite, das 18h30 às 21h.

Segundo a escola, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. As pessoas selecionadas serão contatadas por WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário.

Serviço:

Processo Seletivo – Cursos Básicos

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto (Mucuripe)

Mais informações: (85) 3248-8091 | www.gastronomiasocial.org.br

>> Edital completo neste link

Inscrições gratuitas e on-line no site