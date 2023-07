Concurso público da Prefeitura de Pedra Branca tem editais com 829 vagas; veja quais e remuneração

A prefeitura de Pedra Branca, no interior do Ceará, está com cinco editais de concurso público abertos, com um total de 829 vagas. Dessas, 351 são imediatas e 478 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.320 até R$ 15 mil.

As vagas são distribuídas nas mais diferentes funções, desde agentes de trânsito a guardas civis, professores, psicopedagogos, auxiliares de ensino, médicos, e motoristas. Também há oportunidades para cargos administrativos.

Os concursos são aplicados pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) e têm inscrições abertas até o próximo dia 15 de agosto.

Como se inscrever?

Para efetuar a inscrição, é preciso entrar no site oficial do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). O formulário estará disponível até às 23h59 do dia 15 agosto deste ano, sendo preciso incluir o RG e CPF.

A taxa de inscrição muda a depender do edital:

Edital 124: R$ 90,00 para os cargos de nível médio e de R$ 50,00 para o cargo de auxiliar de serviços gerais e vigia;

R$ 90,00 para os cargos de nível médio e de R$ 50,00 para o cargo de auxiliar de serviços gerais e vigia; Edital 125: R$ 100,00;

R$ 100,00; Edital 126: R$ 120,00;

R$ 120,00; Edital 127: R$ 120,00 para os cargos de nível superior e de R$ 90,00 para o cargo de auxiliar de ensino;

R$ 120,00 para os cargos de nível superior e de R$ 90,00 para o cargo de auxiliar de ensino; Edital 128: R$ 170,00.

Calendário

Edital 124:

Prova objetiva ocorre nos dias 25 ou 26 de novembro

Edital 125:

Prova objetiva ocorre nos dias 18 ou 19 de novembro

Segunda etapa (prova de capacidade física): 9 ou 10 de dezembro

Terceira etapa (envio da documentação): 15 e 16 de dezembro

Edital 126:

Prova objetiva ocorre nos dias 18 ou 19 de novembro

Análise de títulos ocorre dia 7 e 8 de dezembro

Edital 127:

Prova objetiva ocorre nos dias 18 ou 19 de novembro

Análise de títulos ocorre dia 7 e 8 de dezembro

Edital 128:

Prova objetiva ocorre nos dias 18 ou 19 de novembro

Análise de títulos ocorre dia 7 e 8 de dezembro

Vagas imediatas disponíveis

4 vagas para agente de trânsito

5 vagas para guarda civil municipal

5 vagas para motorista

160 vagas para profissionais de nível médio e superior

19 vagas para médicos

66 vagas para professor

5 vagas para psicopedagogo

32 vagas para auxiliar de ensino

55 vagas para profissionais de nível superior

O Concurso Público tem prazo de validade de dois anos, e pode ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Detalhamento das vagas e salários

No edital 124, são 160 vagas imediatas, e 132 para cadastro de reserva:

Agente administrativo (R$ 1.320)

Auxiliar de saúde bucal (R$ 1.320)

Auxiliar de serviços gerais (R$ 1.320)

Desenhista (cadista) (R$ 2.500)

Digitador (R$ 1.320)

Fiscal de obra (R$ 2.000)

Inspetor sanitário (R$ 1.320)

Técnico de radiologia (R$ 1.800)

Vigia (R$ 1.320)

No edital 125, são 14 vagas imediatas, e 28 para cadastro de reserva:

Agente de Trânsito (R$ 1.600)

Guarda Municipal (R$ 1.600)

Motorista: nível fundamental (R$ 1.320)

No edital 126, são 55 vagas imediatas, e 106 para cadastro de reserva:

Advogado (R$ 1.900)

Arquiteto (R$ 2.500)

Arquivista (R$ 2.500)

Assistente social (R$ 2.340)

Bibliotecário (R$ 1.800)

Biomédico (R$ 2.200)

Educador físico (R$ 2.340)

Enfermeiro plantonista (R$ 180 por plantão)

Enfermeiro PSF (R$ 2.340)

Engenheiro ambiental (R$ 2.500)

Engenheiro civil (R$ 6.000)

Farmacêutico bioquímico (R$ 2.340)

Farmacêutico geral (R$ 2.340)

Fisioterapeuta (R$ 2.340)

Fonoaudiólogo (R$ 4.400)

Médico veterinário (R$ 4.500)

Nutricionista (R$ 2.340)

Odontólogo (R$ 2.440)

Psicólogo (R$ 2.340)

Terapeuta ocupacional (R$ 4.400)

Zootecnista (R$ 2.500)

No edital 127, são 103 vagas imediatas, e 171 para cadastro de reserva:

Auxiliar de ensino (R$ 1.320)

Professor de matemática (R$ 2.288,09)

Professor de geografia (R$ 2.288,09)

Professor de história (R$ 2.288,09)

Professor de educação física (R$ 2.288,09)

Professor de artes (R$ 2.288,09)

Professor de inglês (R$ 2.288,09)

Professor de português (R$ 2.288,09)

Professor polivalente (R$ 2.213,95)

Psicopedagogo (R$ 2.500)

No edital 128, são 19 vagas imediatas, e 41 para cadastro de reserva:

Médico anestesista (R$ 2.000 por plantão de 24h)

Médico auditor (R$ 6.000)

Médico cirurgião (R$ 2.000 por plantão de 24h)

Médico do trabalho (R$ 6.000)

Médico plantonista (R$ 2.200 por plantão de 24h)

Médico PSF (R$ 14.000)

Médico psiquiatra (R$ 15.000)