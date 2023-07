Prefeitura oferta 180 vagas em cursos de idiomas para profissionais do turismo em Fortaleza

As inscrições para os cursos básicos de idiomas do Programa Fortaleza + Futuro que serão realizados em agosto terão início nesta quinta-feira (27). Ao todo, são 180 vagas para cursos de inglês e espanhol em modalidade presencial, na Embaixada Bilíngue, na Capital.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo site do programa até que sejam preenchidas as vagas. Os cursos são destinados preferencialmente a profissionais da área de turismo como ambulantes, motoristas de aplicativo e taxistas.

"Só para os profissionais de turismo, serão ofertadas 1.500 vagas para cursos básicos de inglês e de espanhol", informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira. "Para economia, o turismo é vital. E, quando o turista vem, precisa ter uma comunicação. Por isso, o curso é tão importante. Queremos fortalecer esse setor", pontua.

Documentação

As aulas são realizadas em turmas presenciais, nos turnos manhã, tarde e noite. Os cursos terão 44 h/a. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Podem se inscrever moradores de Fortaleza maiores de 18 anos.

Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo WhatsApp (85) 98403-9559.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.