Concurso Dataprev tem edital publicado para níveis médio e superior; salários chegam a R$ 8.747

As inscrições do novo concurso público da Dataprev começam na próxima segunda-feira (31), com 222 vagas imediatas, além de mais de 2 mil postos para formação de cadastro de reserva. O edital do certame foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28).

Do total de vagas imediatas ofertadas, 20 são destinadas ao Ceará, além de 161 para cadastro de reserva.

Os interessados terão até 18 de agosto para confirmar a inscrição, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa cobrada será de R$ 80 para ensino médio e R$ 100 para formação superior.

>> Veja edital completo

Cargos e remuneração

As remunerações iniciais, incluindo salário-base mais adicional de atividade, são de R$ 8.747,61 para os cargos de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

Há também oportunidades para o cargo de analista de processamento, com rendimento inicial de R$ 7.887,35, e para as funções de auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho, ambos com rendimento mensal inicial previsto de R$ 3.713,12.

Além do salário-base e do adicional de atividade, os contratados terão direito a:

Auxílio-alimentação de R$ 1.111,20 (pago em forma de crédito em cartão eletrônico, com participação percentual dos trabalhadores de acordo com o nível salarial);

Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

Auxílio para tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230;

Assistência à saúde;

Previdência complementar (Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata);

Participação nos lucros e resultados;

Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Além do Ceará, as oportunidades estão distribuídas para todas as unidades da empresa: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. As provas objetivas serão aplicadas nesses estados, no dia 1º de outubro.

A divulgação do resultado final deve acontecer em 29 de novembro. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da homologação.