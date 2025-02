Concurso Ibama: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina nesta quarta (5); veja como pedir

Termina às 18h desta terça-feira (5) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do concurso do Ibama. O pedido deve ser feio via Internet, no site da Fundação Cebraspe, que organiza o certame.

Segundo o edital, têm direito ao benefício integrantes de família de baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), ou doadores de medula óssea. No momento do pedido de isenção, o candidato precisará:

Comprovar inscrição no CadÚnico por meio do Número de Identificação Social ( NIS ), do próprio candidato;

), do próprio candidato; Comprovar qualidade da doação da medula óssea com a apresentação de documento expedido pela unidade coletora.

Caso não seja possível pedir a isenção, ou ela seja negada, o participante terá que pagar o valor de R$ 95 para participar da seleção.

Veja também Papo Carreira Inscrições do Fies 2025 estão abertas até sexta-feira (7); veja como se inscrever e quais os requisitos Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos e oficinas de tecnologia; saiba como participar

Detalhes sobre o concurso

O concurso do Ibama oferece 60 vagas para cargos de analistas administrativo e ambiental, que exigem ensino superior. O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros e pardos.

As inscrições vão até as 18h do próximo dia 18. O candidato será testado por meio de três provas, uma discursiva, outra objetiva e a última com análise de títulos. As duas primeiras serão aplicadas juntas, no dia 6 de abril, em todas as capitais e no Distrito Federal.

Cronograma concurso Ibama 2025

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 18h de 5 fevereiro.

Período de solicitação de inscrição: das 10h de 30 janeiro às 18h de 18 de fevereiro.

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20 de fevereiro.

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.