Concurso do BNDES recebe 93,4 mil pedidos de inscrição; saiba mais

O concurso público do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) registrou aproximadamente 100 mil pedidos de inscrição nesta segunda-feira (19), último dia do prazo para garantir a participação na prova.

O banco informou ainda que 55 mil inscrições são para a disputa de vagas de nível superior.

As inscrições só podem ser confirmadas após o pagamento da taxa de R$110, ou a comprovação do direito à isenção. Caso todos os pedidos sejam confirmados, a relação poderá crescer ainda mais. O pagamento da taxa foi disponibilizado para ser feito via Pix ou boleto bancário, que têm prazo de pagamento.

No total, o concurso oferece 150 vagas para preenchimento imediato, com salário inicial de R$ 20.900. Já para cadastro de reserva, outros 750 candidatos serão selecionados. As provas serão realizadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais do país.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 de hoje, através do site da Fundação Cesgranrio.

A última vez que o banco abriu concurso para nível superior foi há 12 anos, onde 63 mil pessoas se inscreveram. Pela primeira vez na história, o BNDES reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.