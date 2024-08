Programa de estágio para interessados no mercado financeiro recebe inscrições; veja detalhes

O Bahia Asset, partnership de gestão de recursos de terceiros, está com inscrições abertas para o Summer Job 2025, programa de estágio voltado para estudantes das áreas de exatas e tecnologia que buscam experiência prática no mercado financeiro.

Com início marcado para 14 de janeiro de 2025 e duração de cinco semanas, o estágio ocorrerá na sede do Bahia Asset, no Rio de Janeiro. As despesas de hospedagem e deslocamento dos selecionados serão custeadas pela empresa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto, pelo site do programa. Não há número definido de vagas, e os candidatos serão selecionados para ingressar em projetos abertos na gestora. A empresa oferece bolsa-auxílio e vale-refeição.

Requisitos

Podem se candidatar estudantes de todo o País dos cursos de Engenharia, Economia, Estatística, Matemática Aplicada, Tecnologia ou áreas relacionadas. Os interessados precisam ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro durante o estágio. Conhecimentos em programação, Excel, Power BI e inglês avançado são diferenciais, mas experiência prévia não é obrigatória.

O diretor de Back Office do Bahia Asset, Diogo Mariani, ressalta que o programa é uma oportunidade única para que os jovens experimentem o cotidiano de um asset.

Conforme ele, nas cinco semanas da ação, os selecionados vão atuar em um projeto, com apoio de um mentor. Serão desenvolvidas habilidades técnicas e comportamentais, com ação em diversas áreas da empresa. Na última semana, os projetos serão apresentados a diretores, mentores e gerentes, com o melhor projeto recebendo uma premiação.

Ainda conforme Diogo, o programa oferece a possibilidade de contratação futura ou participação em projetos.