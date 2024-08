Curso gratuito de coreano para iniciantes é ofertado em plataforma online; conheça

Para quem deseja aprender coreano básico, a plataforma Kultivi oferece curso gratuito e online para iniciantes, e neste ano atingiu a marca de quase 100 mil inscritos. A carga horária é de 12 horas e conta com 30 vídeos de conteúdos.

Conforme a empresa, o curso pode ser uma opção às pessoas que são fãs de "doramas", que são séries e novelas da Coreia do Sul, e ficaram interessadas em conhecer mais o idioma.

As aulas cobrem os conteúdos básicos, desde o alfabeto coreano chamado "Hangul" e a conjugação de verbos e uso de formalidades.

O conteúdo é ministrado pela professora Ara Cho, que tem cinco anos de experiência com aulas. Ela é coreana-brasileira, filha de pais imigrantes e é intérprete e também tradutora.

Domínio da língua

Além das aulas gratuitas, a plataforma também tem planos pagos com acesso a materiais específicos como simulados, voltado àqueles que querem ter domínio da língua coreana.

"A proposta do curso de Introdução ao Coreano da Kultivi é fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para entender o funcionamento do idioma de forma contextualizada, promovendo a democratização do ensino. Os estudantes têm acesso a materiais de apoio e exercícios práticos, certificação gratuita e acesso vitalício, tudo de forma online e gratuita", pontua a Kultivi.

A Kultivi é uma plataforma que possui cursos gratuitos e ilimitados em diversas línguas e também áreas de conhecimento. O empreendimento foi fundado em 2017 e já teve mais de 4 milhões envolvidas ao longo dos anos.