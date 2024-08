Prazo para inscrição do concurso do BNDES termina nesta segunda (19); veja como se inscrever

O prazo para as inscrições do aguardado concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) termina nesta segunda-feira (19). O certame oferece 150 vagas imediatas para analista em 13 diferentes áreas, com um atrativo salário inicial de R$ 20,9 mil. Além disso, há a formação de um cadastro de reserva com 750 vagas adicionais.

O processo seletivo, que exige nível superior, reserva 30% das vagas para candidatos negros e 15% para pessoas com deficiência.

Áreas dos cargos com nível superior oferecidas pelo BNDES:

Administração

Análise de sistemas/cibersegurança

Análise de sistemas/desenvolvimento

Análise de sistemas/suporte

Arquitetura/urbanismo

Arquivologia digital

Ciências contábeis

Ciência de dados

Comunicação social

Direito

Economia

Engenharia

Psicologia organizacional

Inscrições

Os interessados têm até o final desta segunda para efetuar a inscrição, que deve ser realizada através do site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110 e pode ser paga via boleto bancário ou Pix.

As provas estão marcadas para o dia 13 de outubro e serão realizadas em dois turnos. Elas acontecerão em todas as capitais do País e no Distrito Federal, garantindo ampla acessibilidade aos candidatos de todo o Brasil.

Fases da seleção

Os candidatos inscritos no concurso do BNDES enfrentarão um processo seletivo rigoroso, dividido em duas etapas de provas: objetivas e discursivas, ambas programadas para o dia 13 de outubro.

Provas objetivas

As provas objetivas ocorrerão no turno da manhã, com uma duração total de quatro horas. Esta fase contará com 70 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

35 questões de conhecimentos básicos, subdivididas em: 20 questões de conhecimentos transversais; 10 questões de língua portuguesa; 5 questões de língua inglesa.

35 questões de conhecimentos específicos.

Os candidatos deverão selecionar uma única resposta correta entre cinco alternativas (A, B, C, D, E) para cada questão. Cada questão terá o valor de um ponto, resultando em um total de 70 pontos para esta etapa.

Para ser aprovado nessa fase, o candidato deve alcançar pelo menos 60% do total de pontos. Além disso, há critérios mínimos para cada área de conhecimento:

10 acertos na prova de conhecimentos transversais;

5 acertos na prova de língua portuguesa;

18 acertos na prova de conhecimentos específicos.

Candidatos que não cumprirem esses requisitos serão automaticamente eliminados.

Prova discursiva

No turno da tarde, os candidatos realizarão a prova discursiva, também com duração de quatro horas. Esta etapa consistirá em cinco questões:

4 questões de conhecimentos específicos;

1 questão de conhecimentos transversais.

Cada questão valerá 10 pontos, totalizando 50 pontos. Para avançar no processo, os candidatos precisam atingir no mínimo 60% de aproveitamento na prova discursiva.

O edital impõe regras rigorosas para a correção da prova discursiva. Serão eliminados os candidatos que: