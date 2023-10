Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta quarta (4)

O prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados se encerra nesta quarta-feira (4). A aplicação pode ser feita até as 16h no site da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

São quatro editais disponíveis para inscrições, totalizando 140 vagas imediatas, além de 609 vagas para formação do cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 26 mil a R$ 34,8 mil.

As taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120 e o pagamento poderá ser realizado até o dia 5 de outubro. É possível solicitar isenção total do valor da taxa caso o candidato tenha cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou seja doador de medula óssea reconhecido pelo Ministério da Saúde.

As vagas são para trabalhar em Brasília, mas as provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil nos dias 3 e 10 de dezembro. A validade do concurso é de 2 anos, sendo contada a partir da data de publicação do resultado, podendo ser prorrogado somente uma vez pelo mesmo período.

