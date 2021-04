Centec abre inscrição para 13 cursos de formação gratuitos com mais de mil vagas

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abriu inscrições online nesta terça-feira (13) para 1.080 vagas em 13 cursos de formação inicial e continuada gratuitos.

As oportunidades são ofertadas à população cearense de forma gratuita em razão do contrato de gestão com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). As aulas acontecerão de 19 a 30 de abril, exceto o curso de Python, que acontece até o dia 10 de maio.

Os cursos ofertados são de programação, operador de caixa, informática, ferramentas digitais, técnicas de negociação e vendas, eletricidade, cultivo de hortaliças em ambiente doméstico, nutrição e segurança alimentar, liderança e gestão de pessoas, empreendedorismo, assistente administrativo, instalações hidrossanitárias e Norma Regulamentadora No 10 (NR-10).

As vagas são para os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Centec em Beberibe, Brejo Santo, Boa Viagem, Campos Sales, Fortim, Granja, Horizonte, Jucás, Ipaumirim, Itaiçaba, Massapê, Missão Velha, Piquet Carneiro, Santa Quitéria, São Benedito e Viçosa do Ceará.

Vulnerabilidade socioeconômica

São público-alvo das formações ofertadas pelo Centec, pessoas a partir de 16 que residem no Ceará e estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda mensal de até um salário mínimo e beneficiários do Cartão Mais Infância.

Além disso, é necessário ficar atento aos pré-requisitos específicos de cada curso, como escolaridade mínima, equipamentos obrigatórios, como celular, notebook ou computador, além de acesso à internet.

Na sexta-feira (16) será divulgada uma lista com 60 alunos selecionados para participar das capacitações. Só é permitido que cada pessoa se inscreva em um curso por vez.

Serviço

Curso: Python: algoritmos e lógica de programação

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas

Carga horária: 60 h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Pré-requisito: Possuir noções de informática e o(a) aluno(a) deve possuir computador ou notebook

Unidade do Centec: Beberibe

Curso: Noções de operador de caixa

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: Brejo Santo

Curso: Noções de informática

Turma 01: 14h às 18h

Turma 02: 14h às 18h

Turma 03: 18h às 22h

Turma 04: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental

Pré-requisito: 0(a) aluno(a) deve ter computador ou notebook com internet

Unidade do Centec: Campos Sales, Jucás e Piquet Carneiro

Curso: Técnicas de negociação e vendas

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Boa Viagem

Curso: Ferramentas digitais

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: Fortim

Curso: Noções de eletricidade com segurança

Turma 01: 14h às 18h

Turma 02: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: Granja e Ipaumirim

Curso: Cultivo de hortaliças em ambiente doméstico

Turma: 14h às 18h

Vagas: 40 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Pré-requisito: Ter aptidão e interesse na área

Unidade do Centec: CVT Horizonte

Curso: Noções de liderança e gestão de pessoas

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: Jucás

Curso: Empreendedorismo

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Itaiçaba

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Horário: 8h às 12h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio

Unidade do Centec: CVT Massapê

Curso: Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: Missão Velha

Curso: Ferramentas digitais

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: Santa Quitéria

Curso: Noções de nutrição e educação alimentar

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para pessoas com interesse em alimentação saudável e que pretendem ingressar no setor de alimentos

Unidade do Centec: São Benedito

Curso: Técnicas de Instalações Hidrossanitárias

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor de construção civil e áreas afins

Unidade do Centec: Viçosa do Ceará