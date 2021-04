Casas de Cultura Estrangeira abrem inscrições para 542 vagas no dia 6 de abril

As inscrições para o processo seletivo das Casas de Cultura Estrangeira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), começam no próximo dia 6. Os interessados em concorrer uma das 542 vagas para o semestre 2021.1 devem se candidatar exclusivamente por meio virtual até o dia 13 de abril.

O processo tinha sido cancelado pela instituição no último dia 24 de março devido à situação pandêmica do Ceará.

A seleção será diferente das anteriores realizadas pela instituição. O processo vai se basear no desempenho do candidato atestado no histórico escolar do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, cuja cópia deverá ser anexada no formulário de inscrição.

As oportunidades são dividas entre as casas Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, além dos cursos de Esperanto e Libras.

Como se inscrever

A Universidade Federal do Ceará destaca que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do preenchimento de formulário eletrônico que estará disponível das 8h do dia 6 às 23h59min do dia 13. O candidato deve utilizar endereços eletrônicos com domínio do Gmail.

Os aprovados terão que comprovar, no ato da matrícula, possuírem o ensino fundamental completo.

Distribuição das vagas

Os interessados em concorrer podem se inscrever para apenas uma das casas de línguas e em uma única turma/horário.

As oportunidades estão assim distribuídas:

Casa de Cultura Alemã: 66;

Casa de Cultura Britânica: 88;

Casa de Cultura Francesa: 108;

Casa de Cultura Hispânica: 88;

Casa de Cultura Italiana: 66;

Casa de Cultura Portuguesa: 44;

Curso de Libras: 60;

Curso de Esperanto: 22.

Início do período letivo

As aulas estão previstas para serem iniciadas em 7 de junho. Enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais na UFC, em decorrência do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, as aulas serão ministradas a distância.

Suspensão

A UFC chegou a abrir o processo seletivo em março, mas decidiu suspendê-lo "diante do agravamento da pandemia de Covid-19, sem projeção de melhora a curto prazo".

Na ocasião, a instituição declarou que também lançaria um novo edital com novo modelo de seleção e cronograma, de "de modo a não afetar a oferta de vagas já divulgada e garantir a segurança dos candidatos interessados".

Mais informações sobre a seleção, tais como turmas e horários disponíveis em cada Casa de Cultura, estão detalhadas no edital.