UFC suspende inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira devido ao avanço da Covid-19

No mesmo dia em que as inscrições foram anunciadas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou a suspensão da seleção para as Casas de Cultura Estrangeiras. Processo para o semestre 2021.1 abriria 514 vagas nesta quinta-feira (25).

Conforme a instituição, a suspensão se dá pelo "diante do agravamento da pandemia de Covid-19, sem projeção de melhora a curto prazo". Novos prazos serão estudados.

A Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira da UFC deve lançar um aditivo ao edital nos próximos dias. Será apresentado um novo modelo de seleção e cronograma, "de modo a não afetar a oferta de vagas já divulgada e garantir a segurança dos candidatos interessados".