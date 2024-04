Programa Juventude Digital abre seleção para bolsistas em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para seleção de 25 bolsistas do Programa Juventude Digital (JD). A 3ª edição do edital JD na Prática seleciona jovens para desenvolver projetos de tecnologia com bolsas de R$ 400.

Para se inscrever, é preciso ter entre 15 e 29 anos e morar em Fortaleza. Segundo a Prefeitura, possuir certificação em atividades formativas do JD, como oficinas e cursos, contribui na pontuação da primeira etapa de seleção.

As inscrições devem ser feitas no portal do JD até a próxima terça-feira (23).

>> Veja o edital completo

Veja também

Atividades

A bolsa tem duração de três meses e, nesse período, os bolsistas contarão com o apoio do time do Juventude Digital no planejamento e execução de projetos que poderão ser apresentados como portfólio.

Os selecionados realizarão atividades nos JDLabs, nos Cucas Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu, e nos Centros de Recondicionamento Tecnológico (CRTs) da Praia de Iracema e do Bom Jardim.