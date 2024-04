Escola de Gastronomia Social abre inscrições para cursos profissionalizantes; veja como participar

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, gerida pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), abriu, nesta segunda-feira (15), processo seletivo para interessados em participar de cursos profissionalizantes neste primeiro semestre de 2024. As inscrições se encerram no dia 29 deste mês.

Os cursos são para formação profissional em panificação, confeitaria e cozinha. As aulas ocorrerão de segunda-feira a sexta-feira, de maio a junho (para os cursos de panificação e confeitaria) e de maio a setembro (para o curso de cozinha). No total, são ofertadas 140 vagas.

As inscrições têm início nesta terça-feira (16) e seguem até o próximo dia 29, de segunda a sexta, de 9h às 16h, apenas de maneira presencial. São necessárias as seguintes documentações comprobatórias:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 8 de maio.

>> Confira o edital

Documentação necessária para a matrícula

De acordo com o edital do processo, os estudantes aprovados terão de apresentar, no momento da matrícula:

RG;

CPF;

Comprovante de renda (familiar ou pessoal);

Comprovante de residência (familiar ou pessoal);

Comprovante de beneficiário do Programa de Transferência de Renda (pessoal ou familiar) ou do número do NIS;

Certificado original do ensino médio ou declaração atualizada/original de sua maior escolaridade (ensino médio);

Foto 3x4.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes na Escola de Gastronomia Social

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto, Fortaleza-CE.

Mais informações: (85) 99295 2122 e (85) 99295 6179 – WhatsApp

E-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br

Instagram: instagram.com/escolagastronomiasocial

Site: www.gastronomiasocial.org.br