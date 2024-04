Emilio Ribas abre inscrições para estágio em Medicina, no Ceará; saiba como se candidatar

O Emilio Ensino e Pesquisa - área de educação da empresa Emilio Ribas, abriu inscrições para o Estágio Acadêmico em Medicina (Emed). São ofertadas 8 vagas de ampla concorrência, para os graduandos de medicina regularmente matriculados, cursando entre 2° ao 6° período, em Universidades localizadas no estado do Ceará. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de abril por meio de um formulário disponível no site do Emilio Ensino e Pesquisa.

De acordo com a empresa, o estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, com carga horária de 300 horas, distribuídas entre atividades práticas, pesquisa, aulas teóricas, atividades para casa e apresentações de artigos científicos.

Os alunos terão oportunidade de aprimorar os currículos com atividades reconhecidas nos principais concursos de residência médica do Brasil e participar de congressos, apresentar trabalhos e publicar artigos.

Os estudantes aprovados deverão dedicar, no mínimo, um turno por semana, presencialmente, em horário comercial, para a realização das atividades práticas relacionadas ao Estágio Acadêmico em Medicina.

O programa é uma iniciativa extracurricular, sem fins lucrativos, voltada para a ampliação da formação dos estudantes de medicina.

O processo seletivo tem duas fases, distribuídas da seguinte forma:

Elaboração de uma carta motivacional expondo os motivos que lhe qualificam como um candidato ideal para a seleção;

Uma proposta de projeto de pesquisa científica para ser desenvolvido ao longo de 12 meses, de preferência em uma das áreas dos módulos do estágio (patologia laboratorial, radiologia, endocrinologia ou oncologia clínica);

Um vídeo de apresentação;

Apresentação de um artigo científico; e

Entrevista avaliativa do aluno com o docente e o tutor responsável pelo Estágio Acadêmico Emilio Ribas, na qual serão analisados as habilidades, currículo e comportamento do aluno.

O estágio está estruturado em módulos:

Metodologia do trabalho científico;

Qualidade em Medicina Laboratorial;

Gestão do Tempo, Estudos e Carreiras (GTEC);

Patologia Laboratorial;

Radiologia;

Endocrinologia;

Oncologia;

Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa.

O resultado será divulgado a partir do dia 8 de maio no site da Átomo Educação.