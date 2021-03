UFC abre inscrições para 514 vagas nas Casas de Cultura Estrangeira em Fortaleza

As inscrições para os cursos de idiomas nas Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) começam nesta quinta-feira (25) e seguem até o próximo dia 4 de abril. A taxa a ser paga é de R$ 70.

Serão ofertadas 514 vagas para o próximo semestre, distribuídas entre as casas Alemã (66), Britânica (88), Francesa (162), Hispânica (88), Italiana (66) e Portuguesa (44).

Os interessados deverão preencher formulário eletrônico disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão (PREX).

O Diário de Nordeste preparou um tira-dúvida. Veja:

Em quantos cursos é possível fazer a inscrição

O candidato poderá se inscrever para apenas uma Casa de Cultura e para uma única turma/horário.

Quais os requisitos

O certame está disponível para todas as pessoas que têm o ensino fundamental completo. Os aprovados terão de comprovar, no ato da matrícula, ter concluído o ensino fundamental.

Como e quando serão as provas

A aplicação das provas está marcada para o dia 16 de maio, no município de Fortaleza, em local ainda a ser informado. A seleção terá início às 9h, com três horas de duração total, sendo o candidato obrigado a utilizar máscara desde o ingresso até a saída do local de provas.

A seleção terá três provas em nível de Ensino Fundamental: Língua Portuguesa I (compreensão de textos); Língua Portuguesa II (Gramática) e Conhecimentos Gerais, com 20 questões cada prova, cada questão valendo 1 ponto, totalizando 60 pontos.

Quando as aulas presenciais vão começar

As aulas estão previstas para ser iniciadas em 14 de junho. Contudo, enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais na UFC, em decorrência do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, as aulas serão ministradas a distância.