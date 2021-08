Brisanet abre mais de 500 vagas de emprego no Nordeste; cerca de 300 oportunidades no Ceará

A empresa de telecomunicações Brisanet abriu processo seletivo com 525 vagas de emprego para cargos administrativos e operacionais para os sete estados do Nordeste. Destas, quase 300 são destinadas ao Ceará.

Para participar, basta se candidatar pelo site da empresa, na aba "Trabalhe Conosco" e selecionar a vaga desejada.

Veja a distribuição das vagas:

Ceará: cerca de 300

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe: mais de 40 cada

Alagoas e Pernambuco: mais de 30 cada

Paraíba: mais de 20

As contratações acontecem após o aumento de mais de 100 mil clientes entre janeiro e junho de 2021.

Com 22 anos de mercado, a empresa já conta com mais de sete mil colaboradores e 736 mil assinantes com uma estrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica

Bolsa de Valores

Em julho deste ano, a Brisanet estreou na Bolsa de Valores do Brasil. A reserva de ações da provedora de internet captou um total de R$ 1,25 bilhão.

A Brisanet chega à bolsa com a ação custando R$ 13,92, valor mínimo da projeção feita pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tinha R$ 17,26 como preço máximo.

Segundo a empresa, a receita operacional líquida em 2020 chegou a R$ R$ 471,8 milhões, uma alta de 48,2% comparado com os R$ 214,9 milhões de 2018.