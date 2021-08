Confira concursos públicos com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

Nesta segunda-feira (9), dois concursos continuam com inscrições abertas no Ceará. Os salários variam de R$ 5,1 mil a R$ 23,8 mil, podendo ser de nível médio e superior.

Veja abaixo os detalhes sobre as vagas, o cronograma oficial e as datas de realização dos certames.

Saiba como se inscrever

Funsaúde

As inscrições para o concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), no Ceará, foram prorrogadas e seguem até o dia 30 de agosto. Ao todo, são 6 mil vagas imediatas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a realizadora do certame. Confira o edital.

Requisitos e salários

As vagas disponíveis são para a área assistencial e para a área administrativa, de níveis médio e superior. Das 6 mil, 1.040 são para médicos de 79 especialidades, com salários entre R$ 13.200 e R$ 23.833.

Para os outros cargos de nível superior, as remunerações serão de R$ 4.200 a R$ 9.350. Já para o nível médio, os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 2.600.

Cronograma

Inscrições: até as 16h de 30 de agosto

Aplicação das provas: 24 de outubro

Envio de títulos para avaliação: 6 de dezembro a 13 de dezembro

Coren

O concurso público do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará (Coren-CE) reabriu as inscrições para cargos de Enfermeiro Fiscal, de nível superior, e de Técnico Administrativo, de nível médio. São ofertadas sete vagas, com salários de até R$ 5,1 mil.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de inscrição custam R$ 100 para o nível superior e R$ 75 para o nível médio, podendo ser pagas até o dia 14 de setembro.

Cronograma

Reabertura das inscrições e solicitação de isenção da taxa de inscrição: até 27 de agosto;

Data limite para pagamento da taxa: 14 de setembro;

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3 de outubro

Divulgação de gabaritos e padrão preliminares das provas: a partir das 19h de 5 de outubro

Divulgação de gabarito e resultados finais das provas objetivas e resultado provisório e padrão definitivo da prova discursiva: 26 de outubro.

Veja mais detalhes no edital completo.