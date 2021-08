Prova do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará é marcada; veja detalhes

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Assembleia Legislativa

Há uma angústia de todos que se inscreveram, porém, com a questão da pandemia, não foi possível ser realizado o concurso. Agora, em 2021, o primeiro semestre foi conturbado, ainda por conta da pandemia, mas, agora, no segundo semestre, quando as coisas estão começando a se normalizar, nós esperamos que, em novembro, efetivamente, nós façamos as provas no dia 7