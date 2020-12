Realização do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará ficará a cargo da nova presidência

Uma das prioridades do novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), que deve ser eleito nesta terça-feira (8), é a realização do concurso público para 100 vagas na Casa. O certame foi anunciado em outubro do ano passado, encerrou a fase de inscrições, mas está pendente a realização das provas.

Segundo o atual presidente, Sarto Nogueira (PDT), a pandemia do coronavírus dificultou a realização das provas por conta do elevado número de candidatos inscritos: mais de 33 mil pessoas. A aplicação dos testes exigirá uma grande logística para distribuir em diversos locais os concorrentes. Por isso, a tarefa ficará para a nova Mesa Diretora que assume no dia 1º de fevereiro de 2021.

Novo presidente, que deve ser eleito nesta terça-feira (8), o deputado Evandro Leitão (PDT) destacou que uma das prioridades da nova gestão será promover a realização das provas do concurso. Entretanto, ainda não há uma data específica por conta das questões sanitárias.

Vagas

O concurso abrirá 100 vagas, sendo 70 para nível superior e mais 30 para nível médio. Entre as áreas abrangidas, estão direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura. Os salários serão de R$ 2.200 para nível médio, e de R$ 4.500 para nível superior.