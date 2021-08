Fortaleza tem mais de 420 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (11)

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT) possuem 1.342 vagas abertas, nesta quarta-feira (11/8), para o mercado de trabalho em 14 municípios do Ceará. Destas, 308 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 424, sendo 58 para PCDs. As funções mais ofertadas são para costureira em geral (30), consultor de vendas (18), auxiliar de linha de produção (18), auxiliar administrativo (14) e vendedor pracista (12).

>> Veja a lista completa de vagas

Além da Capital, Quixadá (36 e 150 PCDs), Pecém (133 e 7 PCDs), Limoeiro do Norte (117 e 50 PCDs) e Sobral (110 e 21 PCDs) detêm o maior quantitativo de postos de trabalho.

As demais vagas estão distribuídas em:

Juazeiro do Norte (78 e 12 PCDs)

Maracanaú (66 e 7 PCDs)

Crateús (36 e 2 PCDs)

Eusébio (34)

Tianguá (24)

Aracati (19)

Iguatu (7)

São Gonçalo do Amarante (5)

Itapipoca (2 e 1 PCD)

Horizonte (1)

Como se candidatar

As unidades do IDT/Sine têm atendimento presencial por agendamento, seguindo o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.

O agendamento pode ser realizado no site do órgão. Se o usuário optar pelo atendimento presencial nos Vapt Vupts, deve agendar no portal da Secretaria de Proteção Social (SPS).