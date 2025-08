O papel dos pets no desenvolvimento infantil

Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada e acelerada. Nesse contexto, os lares com crianças necessitam, cada vez mais, de fontes de afeto para o equilíbrio emocional e aprendizado eficiente. É nesse cenário que os animais de estimação se tornam ótimos aliados não só no quesito companhia, mas também colaboram para que os pequenos sejam mais empáticos, solidários e sociáveis, habilidades essenciais para a vida.

A convivência diária com um bichinho de estimação oferece às crianças uma experiência rica em afeto, responsabilidade e a consciência de que ter um pet em casa não deve ser apenas uma experiência lúdica, mas cuidar de outro ser vivo envolve compromissos diários. Dependendo da idade, é importante que ela assuma tarefas, como alimentar, dar banho, limpar as fezes e levar o animal para passear.

Também é fundamental que os adultos ensinem às crianças a respeitarem os limites dos animais, compreendendo que eles sentem dor, medo e cansaço. Crianças e pets devem crescer juntos em uma relação de respeito mútuo, nunca de imposição ou negligência.

Hoje, os pets estão presentes em cerca de 70% dos lares brasileiros e, como dito, ele pode gerar diversos benefícios emocionais. Entre eles, reduz a ansiedade, melhora o humor, autoestima e até mesmo contribui para a diminuição de comportamentos agressivos das crianças. Porém, para além dos ganhos emocionais, o convívio com os pets também impacta na saúde imunológica das crianças

A exposição segura a animais pode reduzir o risco de alergias e infecções respiratórias, fortalecendo o sistema imunológico desde os primeiros meses de vida da criança. Entretanto, é preciso fazer um alerta: os benefícios só são possíveis se a saúde do pet for muito boa, com vacinas atualizadas, vermifugação e higiene adequadas, pois eles também são vetores de doenças.

O amor e o cuidado por um animal de estimação são capazes de transformar a forma como a criança enxerga o mundo. Que possamos valorizar e incentivar essa convivência sem medo de abrir espaço para um vínculo que deixa marcas por toda a vida.

Eurinice Cristino é pediatra