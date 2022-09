Saiba como adquirir um gerador de energia solar

Os consumidores que desejam gerar a própria energia antes da chamada “taxação do Sol”, em janeiro de 2023, podem encontrar no mercado algumas formas de aquisição do gerador de energia fotovoltaica. Além das linhas de crédito disponíveis em alguns bancos públicos e privados e das fintechs do segmento, uma das formas mais procuradas para quem não consegue limite de crédito junto aos bancos e financeiras ou para quem não quer pagar juros altos, é o pagamento em até quatro cartões de crédito de diferentes titularidades e em até 12 vezes sem juros.

“Essa tem sido a forma mais adotada atualmente devido às altas taxas de juros do mercado”, afirma Mário Viana, Gerente Comercial da Sou Energy, maior fabricante de geradores fotovoltaicos do Norte e Nordeste. “Energia solar já é algo muito acessível, mesmo aposentados e pensionistas do INSS podem tomar crédito consignado e comprar o seu gerador. O brasileiro despertou para o fato de que ampliar o conforto em casa é um desejo e uma conquista familiar”, destaca o gestor.

Como pontua Mário Viana, a geração própria de energia solar tem atraído consumidores, porque amplia as possibilidades de ter um lar mais confortável. “Com a pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar mais em casa e perceberam que necessitavam de mais comodidades. Então, hoje o que se busca é aumentar o conforto em casa, mas fazer isso sem gerar a própria energia é gerar um passivo gigantesco. Porque o caro não é eletrodoméstico, é mantê-lo funcionando, pois a energia elétrica é muito cara”, argumenta Mário.

Os equipamentos que podem durar mais de 25 anos. Os fabricantes oferecem garantias que podem chegar a 20 anos. “A dica é adquirir um gerador que atenda à necessidade atual e futura do consumidor em relação à demanda energética e o conforto que ele deseja obter em casa”, afirma Mário Viana.

Taxação do Sol

A partir de janeiro de 2023 entra vigor o que está sendo chamada de “taxação do Sol”. Trata-se do Marco Legal da Geração Distribuída, que regularizou a cobrança de custos do uso da rede de distribuição de energia para quem gera a própria energia solar. A cobrança afetará a todos que começarem a gerar a própria energia a partir do dia 7 de janeiro. Após essa data, a cobrança pelo custo do uso da rede será gradativa até atingir 90% em 2028. Quem conectar o seu sistema ainda esse ano, ficará isento de pagar pelos custos de rede até o ano de 2045. Saiba mais em: https://www.fujadataxacao.com.br/

