Programa de empreendedorismo feminino do Sebrae, Elas Globais tem inscrições abertas

O Sebrae Ceará está promovendo a segunda edição do Elas Globais, programa voltado para empresárias interessadas em ampliar a visão estratégica e levar seus negócios a um patamar internacional. As inscrições estão abertas até 10 de janeiro de 2025 e podem ser feitas aqui. O edital completo está disponível no site do Sebrae.

O programa vinculado ao Sebrae Delas é uma iniciativa que reconhece a importância das mulheres no empreendedorismo e busca capacitá-las no que diz respeito a desafios de mercado, incentivo à competitividade, expansão de mercado e internacionalização de negócios.

Além de mentorias e capacitações, o Elas Globais oferece às participantes a oportunidade de integrar uma missão empresarial em eventos internacionais de destaque, como feiras, rodadas de negócios e visitas a potenciais compradores.

Estrutura do programa

O projeto é dividido em quatro etapas, incluindo seletivas classificatórias, encontros preparatórios e uma avaliação final. Das participantes inscritas, 15 empresárias serão selecionadas para a etapa final, que inclui a missão internacional.

Para participar, é necessário atender aos critérios abaixo:

Ser sócia-proprietária de uma empresa registrada como MEI, ME ou EPP, com sede no Ceará;

Estar adimplente com o Sebrae Ceará;

Participar da reunião on-line obrigatória sobre o Diagnóstico de Maturidade de Internacionalização, agendada para 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira), das 16 às 18 horas.

Os segmentos atendidos incluem moda (vestuário, confecção, têxtil, calçados, acessórios e joias), alimentos e bebidas, artesanato e produtos ou serviços voltados à educação, saúde, beleza e consultoria.

A iniciativa reafirma o compromisso do Sebrae Ceará de empoderar mulheres empreendedoras, oferecendo ferramentas e oportunidades únicas.

“O Ceará destaca-se no cenário nacional ao realizarmos o comparativo do universo de negócios liderados por mulheres, 35,1%, em relação ao país”, destaca Cintia Paula de Sousa, coordenadora do programa Sebrae Delas. “A média brasileira é de 33,9%. Então, temos um grande potencial de negócios femininos que podem expandir sua abrangência territorial, mas que ainda enfrentam dificuldades em desbravar esses novos mercados ou por desconhecimento de procedimentos logísticos relacionados à exportação ou mesmo por desconhecimento da cultura e regras do país para o qual pretendem vender”, complementa a coordenadora do programa.

Serviço:

Elas Globais – 2ª edição

Período de inscrições: 3 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025

Formulário de inscrições

Confira o Edital