Paulo Guedes volta a defender vacinação em massa e diz que “já queria estar vacinado”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a vacinação em massa para a retomada da economia e redução das desigualdades socieconômicas no Brasil. Ele também afirmou que já gostaria de ter sido imunizado contra o novo coronavírus.

As declarações foram dadas em entrevista à CNN, nesta terça-feira (16). "Já queria ter me vacinado. Já queria ter me vacinado”, enfatizou ao ser questionado se desejava receber as doses do imunizante já que possui 71 anos e está próximo da faixa etária prevista no cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Eu acho ótimo. Sou candidato a vacinar, quero me vacinar”, reforçou.

A reafirmação ocorre no momento cujo Governo Federal mudou a tônica do discurso sob pressão e passou a apoiar a vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (15), houve nova troca no comando do Ministério da Saúde em meio à crise sanitária. Eduardo Pazuello foi o quarto ministro a ser substituído e o médico Marcelo Queiroga assumiu o cargo.

Guedes acrescentou que os beneficiários do auxílio emergencial precisarão ser imunizados para voltar ao mercado de trabalho. "O que vem pela frente? Vacinação em massa. Porque os 38 milhões de invisíveis, que nós descobrimos, são pessoas que têm de trabalhar de manhã para comer à noite”, disse.

O ministro ponderou que economia e saúde andam juntas e são indissociáveis. “Se quisermos que esses 38 milhões de brasileiros possam trabalhar para ganhar a própria vida, eles têm de ser vacinados", analisou.

"A vacinação em massa é um passo indispensável, porque ela permite que haja uma redução dramática do desemprego informal”, avaliou.

“Lava Jato não foi ficção”

Ao comentar sobre o “efeito Lula” e impacto da troca de comando da Petrobras no mercado, o ministro Paulo Guedes opinou sobre a operação Lava Jato da Polícia Federal.

"A Lava Jato não foi uma ficção. Houve uma porção de coisas. Pode ter tido arbitrariedades de um lado, ou do outro, mas, a verdade é que bilhões foram devolvidos”, explanou.

“Se bilhões foram devolvidos, bilhões foram roubados. Tem diretor da Petrobras que devolveu US$ 100 milhões. Muita coisa aconteceu e, realmente, tinha uma grande liderança política à frente disso tudo”, finalizou.

Reforma administrativa está pronta para aprovação

Durante a entrevista, Paulo Guedes também afirmou que a reforma administrativa “está pronta para ser aprovada” e deve economizar R$ 150 bilhões em salários.

“Ela é uma reforma leve e suave. Como eu disse, ela já conseguiu, para os três níveis da Federação, economizar uns R$ 140, R$ 150 bilhões em salários, algo que nenhuma reforma administrativa teria potência para fazer isso em tão curto tempo”, disse, destacando que o impacto no âmbito federal foi de R$ 300 bilhões.