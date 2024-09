J Martins Perfumes recebe produtos da linha Montblanc Collection em suas lojas

Neste mês, a J Martins Perfumes anuncia a chegada, nas seis lojas da marca, dos quatro perfumes da linha Montblanc Collection: Black Meisterstück, Vetiver Glacier, Patchouli Ink e Extreme Leather. A coleção é inspirada nas geleiras do Monte Branco, localizado na Europa.

O Black Meisterstück foi criado com inspiração no clássico instrumento de escrita Montblanc Meisterstück. O Vetiver Glacier evoca uma sensação revigorante, combinando essências com toques florais. O Patchouli Ink surge do misterioso charme da planta medicinal patchouli. Já o Extreme Leather é uma fusão entre o couro refinado e a delicadeza da íris e do almíscar.

Micaelly Alves, gerente de marketing da J Martins, destaca o orgulho de anunciar a linha de produtos de luxo. “Esta coleção, assinada por uma das marcas mais icônicas do mundo, representa a sofisticação e a qualidade que sempre visamos oferecer, reafirmando o nosso compromisso em trazer o melhor para os nossos clientes”, pontua.

Os interessados em obter mais informações sobre os perfumes podem acessar o Instagram @jmartinsperfumes ou entrar em contato por telefone com uma das lojas. A J Martins Perfumes possui seis unidades, sendo quatro no Ceará, localizadas nos shoppings RioMar Fortaleza, Iguatemi Bosque, além de Sobral e Juazeiro do Norte, e duas no Piauí.

Mais informações:

Lojas e telefones:

RioMar Fortaleza: (85) 3221-6281

Iguatemi Bosque: (85) 98948-8697

Cariri Shopping: (88) 2141-9759

Sobral Shopping: (88) 2021-8174

Teresina Shopping-PI: (86) 3303-3111

Shopping Rio Poty-PI: (86) 3122-5170