Fortaleza e Natal inauguram rota turística por praias em junho

As capitais Fortaleza (CE) e Natal (RN) inauguram neste mês de junho o projeto Rota do Sol Nordeste - Turismo Integrado que oferece rota turística por praias das duas cidades.

A proposta das secretarias municipais de turismo é oferecer uma semana de viagem, passando por Fortaleza, Canoa Quebrada, Natal e Pipa. No Rio Grande do Norte, o lançamento acontece no próximo dia 15 e, no Ceará, no dia 17.

“Esse é um projeto inovador, pois é a primeira vez que duas capitais se unem para se promoverem juntas, ao invés de disputarem o mesmo turista”, ressalta Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

"O projeto impulsionará a economia nesses municípios, onde o profissional de turismo está ávido por voltar a trabalhar como antes”, ressalta secretário municipal do Turismo de Natal, Fernando Fernandes.

Rota turística

O pacote inclui uma semana de viagem, podendo começar em qualquer uma das capitais. Conforme o secretário do Turismo de Fortaleza, o projeto foi inspirado nas experiências dos países europeus, onde é muito comum o turista chegar no continente por um país e sair por outro.

O turista também terá disponível um roteiro detalhado, com sugestões de passeios diversificados, indo do turismo de aventura ao de contemplação, compras, ecologia e balada, entre outros.

Criado em 2019, a ideia inicial era de lançar a Rota do Sol ainda em 2020, mas, por conta da pandemia, o projeito ficou parado. Por isso, a retomada envolve todos os protocolos de segurança necessários.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios