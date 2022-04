Entenda a origem do suco de uva

De tradição italiana, o suco de uva integral conquistou os brasileiros pelo sabor e inúmeros benefícios à saúde. A busca por uma alimentação mais saudável e a preferência dos consumidores pelo sabor da fruta deram força à produção do suco pronto para beber.

Na cooperativa Nova Aliança, o suco é 100% da fruta, sem conservantes e adição extra de açúcar. Só para se ter ideia da concentração de uva, para cada um litro da bebida, são utilizados em média 1,3kg de uva. O suco é produzido a partir da mistura de uvas tintórias e não tintórias, ou seja, uvas com mais e menos cor na casca, como a Bordô e a Isabel, respectivamente.

A uva Isabel é responsável pelo maior volume de suco da fruta produzido no Brasil, devido à grande disponibilidade de matéria-prima. Tem características como bom rendimento em mosto, adequada relação açúcar/acidez, aroma e sabor agradável. Já a uva Bordô apresenta uma excelente coloração, é de fácil adaptação, tem boa produtividade e é resistente a doenças.

A cooperativa produz três tipos de sucos de uva, todos compostos 100% com a fruta, sem adição de água ou açúcar. O reconstituído, feito da separação do mosto (sumo de uvas frescas) e da água da uva. Esse mosto passa por um processo de evaporação, e, depois, a água volta a ser colocada para formar o suco. O integral, formado inteiramente da fruta, e o orgânico, feito apenas com uvas orgânicas, sem adição de defensivos agrícolas e conservantes. No total, são produzidos aproximadamente 28 milhões de litros de suco Aliança por ano.

Em 2021, o suco de uva Aliança foi certificado pela segunda vez com o prêmio Superior Taste Award, concedido pelo International Taste Institute, líder mundial na avaliação e certificação de alimentos e bebidas, com sede em Bruxelas, na Bélgica. A marca foi aprovada por mais de 80% dos avaliadores, oriundos de mais de 20 países. Essa é a primeira vez que um suco de uva do Brasil recebe essa certificação.

Legenda: Na cooperativa Nova Aliança, cerca de 700 famílias trabalham na produção do suco de uva, do plantio à colheita Foto: Luciano Ziero/Divulgação

Produção familiar

Do campo para a mesa, o suco de uva Aliança passa pelas mãos de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar. Na cooperativa Nova Aliança, essa tradição tem quase 90 anos e envolve cerca de 700 famílias, do plantio à colheita. São eles que mantém viva uma tradição herdada dos imigrantes italianos.

“A Cooperativa carrega na essência o valor do trabalho, da união e do esforço”, pontua Eliane Lopes, coordenadora de engenharia de produto da Cooperativa Nova Aliança. “Centenas de famílias transmitem o seu amor pela terra por meio de sucos, vinhos e espumantes”, completa.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional da fruta, responsável por cerca de 50% da produção no País. São cultivadas no estado 138 variedades de uva, entre vitis viníferas, destinadas para a produção de vinhos finos; e uvas americanas e híbridas, destinadas à produção de sucos e vinhos de mesa. As uvas Isabel e Bordô representam 49% da área estadual.

Saiba mais em:

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE