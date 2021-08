Caixa deve lançar microcrédito de até R$ 3 mil para usuários do Caixa Tem

Os usuários do aplicativo Caixa Tem terão acesso ao programa de microcrédito oferecido pela Caixa Econômica Federal, que deve anunciar as regras ainda em setembro. O valor do crédito deve variar entre R$ 500 e R$ 3 mil, com prazo de 18 a 24 meses para pagar.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a proposta é oferecer empréstimos aos correntistas da instituição financeira que têm contas poupanças sociais digitais. A contratação será feita pelo próprio aplicativo.

Além disso, 30 milhões de pessoas terão acesso ao microcrédito. O programa irá disponibilizar a visualização do valor das parcelas para cada usuário.

Pedro Guimarães Presidente da Caixa Econômica Federal “A maioria das pessoas não consegue fazer o cálculo de juros compostos. O importante é quanto eu vou pagar por mês e se isso cabe no orçamento. Então, esse programa nós já vamos lançar quando for realizar o Bolsa Família. Sobre o novo Bolsa Família, a Caixa Econômica e eu estamos envolvidos na parte operacional, quem realmente está fazendo essa discussão é o Ministério da Cidadania com o Ministério da Economia”, destacou.

Data de lançamento ainda não foi divulgada

A Caixa informou que ainda divulgará a data em que o programa será oferecido efetivamente. Segundo o presidente do banco, a expectativa é alinhar a oferta de recursos com o fim do pagamento das parcelas do auxílio emergencial.

O Caixa Tem é utilizado para o pagamento de programas sociais do governo federal, como o auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS, o abono salarial do PIS e o Bolsa Família.

Reformulação do Bolsa Família

Pedro Guimarães mencionou ainda a reformulação do programa Bolsa Família e a ideia de que este grupo não poderia ser contemplado com a oferta deste microcrédito.

“A gente vai conjugar o final do auxílio emergencial com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas. Nós vamos conjugar com dois grupos: o grupo que vai receber o Bolsa Família, este grupo não tem condição de pagar, então é uma transferência de renda, e o grupo que tem condição de pagar”, explicou o presidente.