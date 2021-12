Veja quais postos de saúde de Fortaleza estão abertos até domingo para pessoas com sintomas gripais

Seis postos de saúde de Fortaleza permanecerão abertos entre esta sexta-feira (31 de dezembro) e domingo (2 de janeiro) para atender exclusivamente a população com sintomas de síndromes gripais. O horário de funcionamento será de 8h às 17h, de acordo com a Prefeitura.

Equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem realizam acompanhamento e triagem de pacientes com sintomas gripais, incluindo casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

A farmácia das unidades também estarão abertas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Postos para atendimento de síndrome gripal de sexta-feira a domingo (31/12 a 02/01):

Francisco Domingos da Silva (Avenida Castelo Branco, 4707 – Barra do Ceará)

Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

José Walter (Av. José de Araújo Lima, 1631 - 3ª etapa – José Walter)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

As 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as quais têm registrado aumento significativo na demanda, diante da epidemia de síndromes gripais, reforçam a rede de atendimento de urgência e emergência em Fortaleza, funcionando durante 24h no fim de semana e no feriado de 1º de janeiro.

Vacinação

Já a vacinação contra a Covid-19 fica paralisada até a próxima segunda-feira (3). Para imunização de rotina, incluindo contra a raiva em humanos, o Posto Messejana funcionará nos três dias.

