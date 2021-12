Atendimentos diários de síndrome gripal em UPAS de Fortaleza sobem mais de 10 vezes em dezembro

Neste mês de dezembro, o número de atendimentos diários a pacientes com síndrome gripal nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) geridas pela Prefeitura de Fortaleza cresceu mais de 10 vezes.

A informação foi detalhada pelo prefeito José Sarto Nogueira (PDT), em live transmitida em suas redes sociais, no fim da tarde desta terça-feira (28).

Ao lado da secretária-adjunta da Saúde municipal, Aline Gouveia, Sarto apontou que no último dia 2 de dezembro, foram contabilizados 122 atendimentos nas UPAs do município. Já nessa segunda-feira (27), o número saltou para 1.359.

São geridas pela Prefeitura as UPAs dos bairros Vila Velha, Cristo Redentor, Bom Jardim, Itaperi, Jangurussu e Edson Queiroz - Dendê.

Demanda nos postos também cresceu

O aumento da demanda por síndrome gripal também foi registrado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Capital. De acordo com o prefeito, no dia 2 foram anotados 381 atendimentos por dia, enquanto que no último dia 27 foram somados 2.191, número cinco vezes maior.

Confira os números de atendimentos por síndrome gripal em Fortaleza:

UPAs

02/12: 122

12/12: 309

20/12: 1.129

27/12: 1.359

Postos de Saúde

02/12: 381

12/12: 771

20/12: 1.444

27/12: 2.191

Sarto também informou que a solicitação diária de internação por síndrome gripal em Fortaleza, zerada antes de dezembro, chegou nesta terça a 16, sendo 12 pedidos de enfermaria e 4, de UTIs.

Rede privada

A rede privada de saúde na Capital vem registrando o mesmo aumento de demanda. O número de atendimentos a pacientes com síndrome gripal na Unimed Fortaleza, por exemplo, saltou de 60, média diária de duas semanas atrás, para 386 nessa segunda (27).

"Duas semanas atrás, a média diária de atendimentos no nosso hospital era de 300 pacientes, sendo, aproximadamente, 60 com síndrome gripal. Ontem, nós atendemos no nosso hospital 610 pacientes, sendo 386 com síndrome gripal", detalhou o presidente da cooperativa, Elias Leite.

Aumento de casos de Covid

Conforme o prefeito José Sarto, embora 86,9% da população vacinável (2.219.883) da Capital - a partir de 12 anos - esteja imunizada, 198.188 não retornaram aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose. Além destes, outros 293.187 também não receberam a dose de reforço.

Por isso, Aline Gouveia alertou a população a não perder a oportunidade de se vacinar. "A gente pede que a população olhe no seu cartão [de vacinação] quando foi a sua segunda dose e, a partir do quarto mês, quando completar quatro meses de aplicação da segunda dose, pode se dirigir aos centros de vacinação, mesmo sem agendamento".

Sarto também recomendou manter os cuidados para evitar a propagação das doenças respiratórias nas festas de Réveillon e naquelas que o sucedem.

"A palavra de ordem é prevenir, é cautela, é continuar seguindo as orientações das autoridades sanitárias: lavar as mãos, usar a máscara, evitar aglomeração e principalmente, nesse contexto todo, vacinar".