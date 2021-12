Tosse, febre, falta de ar: número de crianças gripadas cresce na rede pública e privada de Fortaleza

O atendimento de crianças com sintomas de gripe cresceu 162% nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza, entre novembro e dezembro deste ano. A rede privada de saúde da Capital também confirma o aumento na demanda. Diante do aumento, especialistas reforçam a necessidade de cuidados preventivos.

Entre os dias 1º e 25 de dezembro, foram registrados 3.452 acolhimentos - destes, praticamente metade (1.685) ocorreu em crianças de 0 a 4 anos de idade. Em novembro, foram 1.316 atendimentos, sendo 920 do perfil mais jovem da população.

Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O infectologista Keny Colares, consultor da Escola de Saúde Pública (ESP-CE), explica que a síndrome pode ter causas variadas, como influenza, coronavírus ou outros agentes.

Geralmente, o paciente apresenta sintomas febris, moleza, dores nas articulações e de cabeça, misturados com sintomas respiratórios. Desde outubro, um a cada cinco pacientes atendidos nas Unidades tem menos de 14 anos.

A secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Richristi Gonçalves, reforça que as síndromes gripais são “altamente transmissíveis”, e pacientes crianças, idosos e gestantes podem evoluir para casos de maior gravidade.

“O uso da máscara e álcool em gel é muito efetivo, e para a influenza temos vacina”, afirma ela, defendendo que as carteiras de vacinação estejam sempre atualizadas.

Na Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), por exemplo, esse perfil de atendimentos aumentou cerca de 30% em outubro e novembro, na comparação com os três meses anteriores.

A unidade garante que os sintomas gripais têm sido “leves” e que não houve elevação na positividade dos testes para Covid-19. Orienta ainda aos pais e responsáveis a encaminharem os filhos com sintomas leves às unidades básicas de saúde.

Além da rede pública, a rede privada de saúde de Fortaleza também está passando por um aumento na demanda. No último fim de semana, uma mãe (identidade preservada) procurou atendimento para o filho numa emergência particular, mas desistiu porque “a fila não andava”.

“A gente já sabe que adolescentes e adultos estão vacinados, mas as crianças não. Tinham muitas tossindo, com febre alta, com falta de ar. Isso não tá normal e pode ser algo grave”, preocupa-se.