Ceará tem grande chance de ter terceira onda de Covid-19 antes do carnaval, diz estudo

Em razão da disseminação da variante ômicron do coronavírus no Estado e das possíveis aglomerações a serem registradas nas festas de fim de ano, o Ceará tem uma grande chance de ter a próxima onda de Covid-19 antes do carnaval de 2022, que acontece entre 25 de fevereiro e 1º de março. O alerta é do Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará (Cisec), divulgado nesta quinta-feira (30) em seu informe epidemiológico.

"A experiência mostra que apesar do desestímulo do Governo à realização de eventos públicos de Réveillon e de Pré Carnaval e Carnaval, a população organiza eventos privados nos quais aglomerações e comportamentos de risco são muito frequentes", diz o documento.

O informe destaca a alta concentração do vírus na última semana, atribuindo também ao fluxo de turistas na Capital para o Natal e "outros eventos festivos associados a extratos sociais de alta renda".

O Cisec alerta ainda para que todos continuem com os cuidados contra a Covid, como uso de máscara e álcool em gel, especialmente após o recente aumento de queixas respiratórias nas UPAS, o que pode aumentar o risco de saturação da rede de assistência à saúde.

"No momento, trata-se majoritariamente de Influenza por H3N2, a exemplo do que ocorre em outros estados do Brasil, mas já há relatos que apontam para uma exacerbação no número de casos de Covid-19 nos extratos sociais de alta renda de Fortaleza", destaca o informe.

O que é o Cisec

Ligado à Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), o Cisec atua no desenvolvimento de projetos com foco em ações de educação em saúde, da qualificação da força de trabalho, gestão do conhecimento na rede de assistência à saúde, pesquisa e análise situacional em saúde, e soluções inovadoras.

