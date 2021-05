Veja perguntas e respostas sobre vacinação e agendamento da segunda dose contra Covid-19

Após a chegada de novas doses da vacina contra Covid-19, a secretária municipal da Saúde, Ana Estela, responde dúvidas frequentes sobre a campanha de imunização realizada em Fortaleza. Da importância de conferir a lista de idosos agendados até o procedimento a ser tomado para garantir o recebimento da segunda dose, a titular abordou o assunto em live, na manhã desta segunda-feira (3). Confira:

Se não tiver agendado apesar da proximidade com a data prevista para a aplicação 2ª dose da AstraZeneca, posso buscar um centro de imunização?

Sim. Somente no caso de quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, é possível buscar alguma das modalidades de drive thru de vacinação ou mesmo o Centro de Eventos do Ceará (CEC). “Recomendo que não procure o Centro de Eventos hoje (3), porque, na maioria, são os idosos que estão agendados para CoronaVac”, explica Ana Estela.

Além disso, a secretária de saúde ainda alerta que “a mesma orientação não acontece para CoronaVac", pois não há doses suficientes deste imunizante, cujas segundas doses estão sendo aplicadas exclusivamente para que está agendado”.

O prazo previsto para a aplicação da segunda dose da CoronaVac está próximo ou já foi ultrapassado. Posso buscar um centro de vacinação?

Não. Segundo a secretária de saúde, por conta da reduzida quantidade de doses da CoronaVac em relação ao número de pessoas aguardando, a organização para vacinar o grupo está sendo realizada a partir das listas de vacinação divulgadas diariamente.

Dentre os critérios de prioridade, Ana Estela explica que o primeiro deles é priorizar os idosos que somam o “maior intervalo a contar com a primeira dose da aplicação da vacina”, ou seja, os que acumulam a maior quantidade de dias no aguardo.

“Quando você tem vários idosos na mesma situação, dentro desse mesmo prazo e não tem a vacina para todos, a segunda seleção se dá pela maior idade”, conclui.

A data inserida no cartão de vacinação para a aplicação da segunda dose já marca o dia do meu agendamento?

Não. Apesar da data estar inserida no cartão, ela não se configura como agendamento, marcando apenas o prazo recomendado de aplicação no intervalo normal das respectivas vacinas, assim explica Ana Estela.

“A gente já coloca aquele número quando ocorre a aplicação da segunda dose, mas para estar agendado, é preciso que o nome esteja na relação das listas que publicamos diariamente nos sites da prefeitura”, detalha.

Como posso conferir se estou agendado para receber a vacina contra Covid-19?

São publicadas listas diárias no portal da Prefeitura de Fortaleza com o nome dos idosos que devem ser vacinados no dia.

“Além dessas listas, mandamos mensagens de Whatsapp, e-mail, então preciso que você busque esses canais, verifique as listas, verifique as mensagens de Whatsapp, email, para ver que está agendado”, aponta Ana Estela.

Após receber a vacina da Covid-19, posso me vacinar contra H1N1 ou outra doença?

Sim, é permitido. No entanto, é necessário respeitar o intervalo mínimo de 14 dias, aponta Ana Estela.