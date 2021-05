Fortaleza vacinou mais de 90% dos idosos contra Covid e deve avançar para terceira fase nesta semana

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Fortaleza já vacinou mais de 90% dos idosos entre 60 e 74 anos e deve avançar para a terceira fase, que abrange pessoas com comorbidades e deficiência, nesta semana. As informações foram divulgadas pela secretária da Saúde, Ana Estela, em transmissão nas redes sociais, nesta segunda-feira (3).

"Continuamos na campanha. Essa semana deveremos estar iniciando já a terceira fase, que é a fase das pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas", afirmou Ana Estela. Outras informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Até este domingo (2), 665.099 doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas em Fortaleza, que está na segunda fase do plano, que contempla idosos de 60 a 74 anos e profissionais das forças de segurança.

Veja os percentuais de idosos vacinados pelo menos com a primeira dose, conforme meta do Ministério da Saúde:

Segunda fase: 232.319 dos idosos entre 60 a 74 anos - 90,7% da meta

da meta Primeira fase: 102.559 idosos a partir de 75 anos - 116,08% da meta

A vacinação acima da meta ocorre quando a prefeitura identifica mais pessoas que o número repassado pelo Ministério da Saúde. Ainda segundo a secretária, 73,1% dos trabalhadores da saúde da capital, incluído na primeira fase, já foram vacinados.

Documentação para terceira fase

As pessoas com comorbidades e/ou com deficiências permanentes graves deverão apresentar documento comprobatório durante a 3ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Ceará.

Legenda: Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), usou as redes sociais para passar mais orientações sobre a terceira fase da vacinação

No caso dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, será possível procurar uma Unidade Básica de Saúde próxima para obter esse tipo de documento. Ainda assim, para cearenses que utilizam a rede particular, basta fazer solicitação ao médico responsável pelo acompanhamento. Veja os modelos.

COMPÕEM O GRUPO DE COMORBIDADES:

Pessoas que vivem com HIV entre 18 e 59 anos de idade;

Pessoas com doenças crônicas como: diabetes; hipertensão grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e obesidade.

COMPÕEM O GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE:

Pessoa com deficiência acamada de forma permanente;

Pessoa com síndrome de down acima de 18 anos;

Pessoa traqueostomizada;

Pessoa com doenças neuromusculares;

Pessoa com doença pulmonar crônica;

Pessoa com deficiência física (cadeirante);

Pessoa com dificuldade de engolir (com disfagia);

Pessoa com necessidade de cuidados permanentes para as atividades básicas de vida diária (tomar banho, se vestir, higiene pessoal, deslocamento dentro de casa, incontinência urinária e fecal, comer com as próprias mãos);

Pessoa com síndromes raras;

Pessoa com deficiência visual total (amaurose)/cego;

Vulnerabilidade social (incluídos em programas sociais do Governo);

Pessoa com fissura labiopalatal;

Outras.

Segunda dose da Coronavac

A aplicação segunda dose da vacina Coronavac está atrasada em diversas cidades do Brasil por falta de abastecimento do imunizante. Em Fortaleza, a Secretária da Saúde, Ana Estela Leite, afirmou que 41.260 doses destinadas para a segunda dose foram aplicadas como primeira dose, após recomendação do Ministério da Saúde, em março.

Neste domingo (2), a capital recebeu cerca de 4 mil doses da Coronavac, que estão sendo aplicadas a partir desta segunda-feira, apenas em idosos com vacinação atrasada e agendados. O lote equivale a cerca de 10% do necessário e a prefeitura segue aguardando novos carregamentos para completar a vacinação dos que receberam a Coronavac.

A secretária explicou que têm preferência no agendamento os idosos que estão mais atrasados, em relação à data limite de aplicação da segunda dose (até 28 dias após a primeira dose). O segundo critério é a idade: entre idosos com o mesmo número de dias de atraso, os mais velhos são agendados primeiro.

A campanha de imunização segue aplicando as duas doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, que tem intervalo entre doses de até 90 dias. Diferente daqueles que receberam Coronavac, os idosos que receberam esse imunizante e não foram agendados até o dia marcado no cartão de vacinação, podem procurar os pontos de vacinação.

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). As listas de pessoas agendadas são publicadas no site.