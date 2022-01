Segundo lote de vacinas para crianças de 5 a 11 anos do Ceará chega nesta terça-feira (18)

O segundo lote de imunizantes destinados para crianças de 5 a 11 anos do Ceará chega nesta terça-feira (18). A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana. Lote de vacina da Pfizer deve desembarcar na madrugada.

"Ótima notícia para a sequência da imunização das nossas crianças de 5 a 11 anos: o estado receberá na madrugada de amanhã o 2° lote de vacinas pediátricas da Pfizer", declarou o chefe do Executivo Estadual.

De acordo com o governador, o Ceará irá receber mais 55.100 doses em voo programado para chegar às 3h da madrugada.

"Além disso, nesta terça-feira também está prevista a chegada de 270.270 doses da Pfizer para o público acima de 12 anos, que serão utilizadas para aplicação das vacinas de reforço dos cearenses", declarou Camilo Santana em rede social.

O Ceará começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos no sábado (15). A imunização teve início com o primeiro lote de vacinas pediátricas, que chegou com cerca de 50 mil doses. Em Fortaleza, a vacinação está ocorrendo no Centro de Eventos do Ceará.

Cadastro

Em todo o Ceará, o preenchimento das informações pessoais do público infantil na plataforma Saúde Digital é uma etapa obrigatória para a confirmação do agendamento da D1. No Estado, são esperados 904 mil cadastros de crianças de 5 a 11 anos.

Somente em Fortaleza, conforme a secretária municipal de Saúde (SMS), Ana Estela Leite, são aguardadas 283 mil crianças, mas até essa sexta-feira (14), apenas 75 mil delas estavam cadastradas. Esse número, porém, deve subir nos próximos dias, afirma a titular da Pasta.

"O que a gente tem observado ao longo da campanha que esse cadastro, antes da vacina chegar é pequeno, mas quando esse processo se inicia, ele vai aumentando a cada dia".

O prefeito José Sarto atribuiu a baixa adesão à "demora no debate da vacinação de crianças de 5 a 11 anos", mas reforçou que a gestão está empenhada em mudar esse cenário através do mutirão de cadastros (veja detalhes abaixo). "Temos toda uma estrutura de cadastrar nas regionais, Cucas e terminais para que a gente possa celeremente cadastrar e agendar".

Veja o passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Mutirão de cadastro em Fortaleza

Caso as famílias não tenham acesso à internet, a Prefeitura de Fortaleza realiza um mutirão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para cadastrar o público infantil nos seguintes locais:

12 secretarias regionais;

4 Cucas (Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter e Mondubim);

Centro Cultural do Canindezinho;

27 Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (Cristo Redentor, Conjunto Palmeiras e Conjunto Ceará);

4 terminais de ônibus (Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba);

Pracinha da Cultura no bairro Ancuri.