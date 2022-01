Dose de reforço da vacina contra a Covid-19 passa a ser aplicada no Shopping Iguatemi

A população de Fortaleza apta a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 agora devem procurar a unidade de vacinação montada no Shopping Iguatemi.

A aplicação sem agendamento está disponível para aqueles com quatro meses da aplicação da segunda dose (D2).

Anteriormente, a vacinação de reforço acontecia no Centro de Eventos. A mudança do local fixo de aplicação se deu por questões de logísticas, devido à vacinação das crianças de 5 a 11 anos.

Desde dezembro de 2021, a Prefeitura de Fortaleza liberou a dose de reforço, sem necessidade de agendamento prévio, para aqueles que completaram o intervalo de quatro meses da segunda dose.

Horários de atendimento

Com a mudança de local, a população pode se dirigir ao Shopping Iguatemi, das 9h às 17h, no piso térreo, próximo à praça da expansão.

No local, a Prefeitura segue atendendo, também sem agendamento, a população que já está com cinco meses ou mais de intervalo entre as duas doses.

Documentos necessários para receber a dose de reforço

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência.

Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Vacinação em Fortaleza

A Capital segue com livre atendimento para fortalezenses a partir de 12 anos tomarem a primeira dose, basta estarem cadastrados há 48h no Saúde Digital.

As listas diárias com a relação dos agendados de dose 2 e reforço estão disponíveis no site. É possível ainda realizar a consulta no site.