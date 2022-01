Veja lista de crianças agendadas para vacina contra a Covid em Fortaleza nesta segunda (17)

Em Fortaleza, a vacinação infantil contra a Covid-19 ocorre, nesta segunda-feira (17), para crianças nascidas até março de 2010. A campanha começou neste sábado (15) e seguirá por ordem decrescente de idade, até chegar ao público de 5 anos.

>> Veja lista de crianças agendadas para a 1ª dose nesta segunda-feira (17)

Os pais e responsáveis devem acompanhar as listas divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para comparecer no dia e horário agendados. Nesta primeira etapa da imunização infantil, a vacinação ocorre no Centro de Eventos, das 9h às 17 horas.

No Ceará, não é necessária prescrição médica, e a imunização ocorre mediante cadastro na plataforma Saúde Digital (veja como realizar cadastro abaixo). As vacinas pediátricas utilizadas são a da Pfizer, que serão aplicadas em duas doses com um intervalo de oito semanas.

O imunizante é comprovadamente seguro e eficaz para reduzir o número de internações e óbitos.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é preciso levar o cartão nacional de saúde da criança, documento de identificação dela (registro de nascimento, passaporte, identidade) e documento de identificação original do responsável ou acompanhante para o ato da vacinação presencial.

Após receber a vacina, as crianças deverão ficar de 15 a 20 minutos em observação. O atendimento ocorre exclusivamente por agendamento.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.



E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.