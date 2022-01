Casos de Covid-19 e de gripe causam redução de 40% nas doações de sangue no Ceará; veja como ajudar

O aumento de casos de síndromes gripais e a nova onda de Covid-19 causada pela variante Ômicron provocaram redução de 40% no número de doações de sangue, neste mês de janeiro, no Ceará. O número representa 1.400 contribuições a menos.

Segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoce), a queda foi registrada nos primeiros 11 dias deste ano ante igual período do mês anterior.

A diretora de hemoterapia da instituição, Denise Brunetta, observa que situação causa queda gradual dos estoques, principalmente de hemácias 'O negativo', o grupo mais demandado.

“Por ser o tipo universal, o sangue ‘O negativo’ é mais utilizado, como em recém-nascidos e em transfusões de emergência, quando não há tempo de esperar os testes para transfusão”, enfatiza.

Denise acrescenta que o Hemoce continua atendendo todas as solicitações de sangue e ainda mantém um estoque adequado, mas faz um apelo por mais doações para evitar impactos negativos.

Para doar sangue, é necessário estar saudável, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos (o menor precisa levar o termo de consentimento dos pais, disponível no portal do doador).

Veja quem pode doar e como



Quem está gripado ou teve Covid-19 pode doar?

Pessoas que apresentaram quadro de síndrome gripal e não se testaram para Covid-19 ou que tiveram o resultado do teste positivo, devem aguardar 30 dias após a resolução dos sintomas para doação.

Já aquelas testadas, mas que tiveram resultado negativo, devem aguardar 14 dias após a resolução dos sintomas.

Quem teve contato com pessoa infectada pode doar?

Em caso de contato com caso suspeito ou confirmado de coronavírus (se você é profissional de saúde ou tem alguém doente em casa), é necessário espera 14 dias após o último contato e ausência de sintomas.

Pode doar após vacinação contra Covid-19?

É necessário aguardar 48 horas no caso da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac; 7 dias se aplicada as vacinas da Astrazeneca/Oxford, BioNTech/Pfizer ou da Janssen. Caso a pessoa desconheça qual vacina foi aplicada, a espera deve ser de 7 dias.

Onde doar

A doação permanece por agendamento, no site: doador.hemoce.ce.gov.br. Em Fortaleza, os voluntários podem agendar também pelos números: (85) 3101.2305 / (85) 99681 - 7597 (WhatsApp).

O Hemoce tem postos fixos em Fortaleza, no Shopping Parangaba, Praça das Flores, José Bastos e Instituo José Frota (IJF).

Legenda: Veja horários de atendimento em Fortaleza Foto: Divulgação / Hemoce

No interior, há pontos em Quixadá, Sobral, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Além disso, há postos de coletas itinerantes, que podem ser consultados no site do Hemoce e nas mídias sociais.

Legenda: Veja horários e endereços no Interior do Ceará Foto: Divulgação / Hemoce

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste