Prefeitura de Fortaleza suspende licitação para detectores de máscara e temperatura em escolas

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) suspendeu o pregão eletrônico 376/2020, que demandava a contratação de uma solução tecnológica de reconhecimento facial, detecção de uso de máscara e aferição de temperatura para evitar novos casos da Covid-19.

Conforme informação na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR) no Diário Oficial do Município, datado em 18 de dezembro, a demanda foi interrompida por motivos de ordem administrativa.

Conforme licitação, os equipamentos iriam monitorar 230 mil alunos em 574 unidades escolares da capital. O orçamento estipulado para aquisição do sistema chegou a ser orçado em R$ 21,1 milhões. De acordo com o Portal de Compras do Município, cinco pedidos de esclarecimentos foram realizados pelos participantes na disputa da entrega do serviço e quatro pedidos de impugnação foram demandados, mas negados.

Ainda em documento, a SME justificava a compra do sistema tecnológico para dar maior celeridade no registro de frequência escolar, bem como auxiliar nos protocolos de saúde em vigor, afim de se assegurar um retorno mais seguro às atividades das unidades educacionais, além de ajudar no controle de políticas públicas voltadas à erradicação da evasão e 'inassiduidade' dos alunos.

Aulas em Fortaleza já têm plano de retomada imediato

A SME já concluiu o Plano de Contingenciamento para a volta às aulas. A informação foi confirmada pelo prefeito eleito, Sarto Nogueira (PDT), durante entrevista na Assembleia Legislativa na última terça-feira (22).

“Já seria possível iniciar as aulas amanhã”, garantiu. De acordo com Sarto, uma série de mudanças na estrutura física das escolas foi feita para receber os alunos da rede pública na Capital. Como exemplo, ele citou a abertura de janelas nas salas de aula e banheiros, e o uso de totens de imunização com álcool em gel.

A estratégia contempla uma série de readequações, e há ainda uma comunicação constante com a Secretaria de Educação e de Saúde do Estado. As reuniões que ocorreram entre Município e Governo do Estado são para garantir que toda a rede esteja integrada no mesmo plano.