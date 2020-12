Aulas em Fortaleza já têm plano de retomada imediato; prefeitura aguarda aval sanitário

A Secretaria de Educação de Fortaleza já concluiu o Plano de Contingenciamento para a volta às aulas. A informação foi confirmada pelo prefeito eleito, Sarto Nogueira (PDT), durante entrevista na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (22).

“Já seria possível iniciar as aulas amanhã”, garantiu. De acordo com Sarto, uma série de mudanças na estrutura física das escolas foi feita para receber os alunos da rede pública na Capital. Como exemplo, ele citou a abertura de janelas nas salas de aula e banheiros, e o uso de totens de imunização com álcool em gel.

A estratégia contempla uma completa readequação, e há ainda uma comunicação constante com a Secretaria de Educação e de Saúde do Estado. As reuniões que ocorreram entre Município e governo estadual são para garantir que toda a rede esteja integrada no mesmo plano.

Retorno híbrido

A volta dos estudantes ocorrerá de forma híbrida. Com isso, as aulas serão divididas nas modalidades presencial e virtual. Ainda não há detalhes divulgados sobre como ocorrerá a divisão entre os dois modelos. “Já estamos licitando a compra de tablets e chips com internet para distribuir aos alunos”, destacou.

Vacinação

As vacinas para imunizar os cearenses também já foram incluídas na estratégia da nova gestão da capital. Sarto garantiu, na mesma entrevista, que toda a rede hospitalar já está pronta para iniciar a campanha da vacinação. A espera, no entanto, é pelo registro de qualquer uma das vacinas que forem aprovadas no País.

“As equipes estão treinadas, o modelo de vacinação segue o mesmo feito na aplicação da vacina contra H1N1, por exemplo”, disse Sarto. Na quinta-feira (17), o prefeito eleito foi à Brasília acompanhado do atual gestor Roberto Cláudio (PDT). A reunião com o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) serviu para garantir as doses para o Ceará, quando houver aprovação.

Também foi discutida a logística de distribuição da vacina. Segundo Sarto, Fortaleza, Recife e Salvador serão centros de distribuição da vacina contra a Covid-19.